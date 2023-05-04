Любая секунда может стать последней: Нагиев заговорил о жутком недуге

Дмитрий Нагиев с недавних пор ведет жизнь отшельника. Актер отказывается от работы и не появляется на светских мероприятиях. Все это стало причиной для неутешительных домыслов.

Поклонники заподозрили у знаменитости страшную болезнь и оказались правы. Телеведущий нарушил затянувшееся молчание и вышел на связь с журналистами, заговорив о своем жутком недуге.

Звезда сериала «Чикатило» признался, что страдает от депрессии. Это состояние он назвал «гадким», но уточнил, что уже знает, какими методами с ним лучше всего бороться.

Главное, по мнению артиста, понимать, что каждая секунда может стать последней. Вот почему, по его словам, не стоит откладывать удовольствие от жизни на потом. «Лучше может и не быть, поэтому наслаждайся конкретно этой секундой», — дал ценный совет фанатам Нагиев в беседе с изданием Men Today.