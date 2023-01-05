Любая россиянка будет кусать локти: вот какого красавца себе в мужья отхватила Гузеева

Лариса Гузеева имеет полное право вести передачу «Давай поженимся!» и давать советы по поводу семейной жизни. Известная телеведущая и актриса уже более 20 лет счастливо живет в браке с Игорем Бухаровым.

Бизнесмен и президент Федерации рестораторов и отельеров решил всерьез заняться своим внешним видом. Он отпустил бороду, сбросил лишние килограммы и сменил деловой стиль одежды на спортивный.

Увидев фотографию с преобразившимся мужчиной, пользователи разделились на два лагеря.

У одних появилось подозрение, что муж популярной ведущей нашел любовницу. Однако большинство сошлось во мнении, что мужчина просто хочет стать лучше для любимой супруги.

У Гузеевой и Бухарова были сложные периоды в совместной жизни, но они смогли сохранить семью. А теперь они оба смотрятся превосходно и могут наслаждаться друг другом.