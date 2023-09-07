Любая позавидует: чем так хорош американский муж матери Королевой (фото)

Людмила Порывай решилась на переезд в США после смерти своего первого мужа Владимира. В новой стране она поселилась в Майами, а спустя некоторое время вновь встретила свою вторую половинку.

Избранником артистки стал Игорь Эльперин. Он овдовел, как и Порывай, и не рассчитывал вновь связать себя узами брака. Но эффектная новая знакомая смогла переубедить мужчину, и все это время они живут в счастливом браке.

«Мы рискнули и живем счастливо уже двадцать с лишним лет!» — рассказывала знаменитость в одном из интервью.

Занимается же Эльперин ресторанным бизнесом. В США он оказался еще в 70-х и открыл сеть русских ресторанов. Мужчина полностью обеспечивает Порывай, а дополнительный доход ей приносят несколько квартир, которые она сдает в аренду.

Мать Наташи Королевой не скрывает: в новой стране она не работала ни дня. И смело называет свою жизнь счастливой, а также благодарит мужа.