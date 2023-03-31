Любая девушка прошла бы мимо: обомлеете, увидев юного Данилу Козловского

Данила Козловский остается самым востребованным российским актером. Армия его поклонниц с каждым годом пополняется, и это неудивительно, ведь у артиста яркая и привлекательная внешность. Однако Козловский не всегда был таким мачо.

Свой творческий путь Данила начал еще в детстве. В школьном возрасте он снялся в молодежном сериале «Простые истины». Козловскому досталась роль задиристого мальчишки, который не давал покоя другим ученикам. В том пухлом неприметном подростке трудно узнать нынешнего секс-символа: у Данилы были огромные щеки и смехотворная челка. Любая школьница прошла бы мимо такого парня, ведь он ничем не отличался от остальных мальчишек.

После «Простых истин» Козловский стал все чаще мелькать на экране. Он появился в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей», где сыграл убийцу. Затем последовали и другие работы: «Одиночка», «ДухLess», «Легенда № 17». Также Данила снимался и за океаном. Его можно увидеть в американских картинах «Хардкор» и «Академия вампиров».