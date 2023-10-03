Любава из «Садко» поражала красотой даже иностранцев: в старости не узнаете

Судьба была к ней жестока.

Алла Ларионова была лакомым кусочком для зарубежных режиссеров. Красавица из СССР вполне могла построить карьеру в Голливуде, но на родине звезду не отпускали.

Получая письма из-за рубежа с предложениями для Любавы из киносказки «Садко», чиновники отвечали отказом, уверяя, что рабочий график знаменитости расписан на годы вперед. Сам Чарли Чаплин горел желанием снимать чувственную блондинку в своей картине, но даже ему не удалось договориться с власть имущими.

Исход оказался для Ларионовой крайне печальным. Судьба подарила ей грандиозный успех, но впоследствии от него ничего не осталось. В родной стране артистка перестала сниматься. Растаяла как дым и неземная красота актрисы.

В старости Алла Дмитриевна стала неузнаваемой. Она скончалась из-за обширного инфаркта в 2000 году, не дожив год до своего 70-летнего юбилея.