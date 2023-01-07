Лю Кан из «Смертельной битвы» резко исчез с экранов: раскрыто, что с ним стало

Робин Шу стал звездой боевиков, снявшись в роли Лю Кана в «Смертельной битве». Многие поклонники неоднократно признавались, что именно из-за артиста начали заниматься боевыми искусствами, и не сомневались, что талантливый актер сможет построить успешную карьеру. Однако жизнь знаменитости сложилась совсем иначе.

Дело в том, что после выхода боевика он принял участие еще в нескольких популярных проектах. В их число входит комедия «Ниндзя из Беверли-Хиллз», продолжение «Смертельной битвы» и трилогия «Смертельная гонка». Несмотря на приглашения режиссеров, его популярность заметно падала, и в 2015 году вышел его последний проект.

После этого артист начал вести закрытый образ жизни. Он не ведет социальные сети и не дает интервью, однако известно, что он посвящает свободное время своей семье, а одно из его главных хобби — гончарное дело. По данным СМИ, он официально завершил свою карьеру и больше не пытается вернуться в кинематограф.