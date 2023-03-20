«Лысый», но с характером: как называет принц Уильям жену во время скандалов

Чета Кейт Миддлтон и принца Уильяма привлекает к себе внимание с первых дней совместной жизни. Герцог и герцогиня убедили публику, что они вовсе не небожители, а такие же люди со своими слабостями.

Недавно инсайдеры узнали, какими прозвищами одаривают друг друга Кейт и Уильям. Обычно супруга называет принца «деткой», но когда в их семье происходят скандалы, то он становится «лысым». Так Миддлтон подтрунивает над его поредевшей шевелюрой. Уильям отвечает жене взаимностью и зовет ее «герцогиней Дулиттл». Это намек на то, что Кейт не смогла построить карьеру до замужества. Есть у Миддлтон и более милое прозвище — «малышка». А вот когда Уильям рассержен, то называет супругу «дорогая». Это означает, что «лысый» вот-вот закатит скандал и покажет свой характер.

Наследному принцу не привыкать слышать в свой адрес самые разные прозвища. Когда ему было всего 2 года, принцесса Диана назвала его «вомбатом». Супруга Чарльза углядела сходство между этим милым щекастым животным и своим сыном.