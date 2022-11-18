Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Лысый» и «волосатый»: что думают иностранные звезды о российских секс-символах

«Лысый» и «волосатый»: что думают иностранные звезды о российских секс-символах

18 ноября 2022 12:45
«Лысый» и «волосатый»: что думают иностранные звезды о российских секс-символах

Комплиментов удостоились не все.

Это в России Данила Козловский, Александр Петров и Максим Матвеев — главные красавцы отечественного кино. За рубежом они практически никому не известны, поэтому и интереснее узнать, какое первое впечатление артисты производят на своих иностранных коллег.

В блоге Song Won Sub знаменитая корейская актриса Сон Сон-юн оценила внешность артистов из России. Далеко не каждый из них удостоился от нее комплиментов.

«Лысый» и «волосатый»: что думают иностранные звезды о российских секс-символах

Среди тех, кому повезло больше всех, оказался Данила Козловский.

«Россия славится красивыми женщинами, но он поистине красивый мужчина», — заметила кореянка.

Также она высоко оценила наличие у Козловского бороды, которая делает его образ мужественным. При этом артистке понравились и глаза знаменитости, которые она назвала «мягкими».

Выделила кореянка и глаза Александра Петрова. Она подчеркнула, что в Южной Корее невозможно встретить мужчину с голубым цветом глаз. Но, в отличие от Козловскому, актеру досталось и немного критики. По мнению актрисы, ее коллега по цеху лысеет.

«Кажется, у него выпадают волосы?» — отметила Сон Сон-юн.

Что же касается Максима Матвеева, то он, по мнению артистки, явно из тех мужчин, кого можно назвать покорителем женских сердец.

«Такого никто не сможет удержать на привязи», — заявила Сон Сон-юн.

В целом же внешность актера ее впечатлила: ей понравилась и пышная шевелюра супруга Елизаветы Боярской, и его «лицо кинозвезды».

Фото: Legion-Media, кадр YouTube «song wonsub»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video