«Лысый» и «волосатый»: что думают иностранные звезды о российских секс-символах

Это в России Данила Козловский, Александр Петров и Максим Матвеев — главные красавцы отечественного кино. За рубежом они практически никому не известны, поэтому и интереснее узнать, какое первое впечатление артисты производят на своих иностранных коллег.

В блоге Song Won Sub знаменитая корейская актриса Сон Сон-юн оценила внешность артистов из России. Далеко не каждый из них удостоился от нее комплиментов.

Среди тех, кому повезло больше всех, оказался Данила Козловский.

«Россия славится красивыми женщинами, но он поистине красивый мужчина», — заметила кореянка.

Также она высоко оценила наличие у Козловского бороды, которая делает его образ мужественным. При этом артистке понравились и глаза знаменитости, которые она назвала «мягкими».

Выделила кореянка и глаза Александра Петрова. Она подчеркнула, что в Южной Корее невозможно встретить мужчину с голубым цветом глаз. Но, в отличие от Козловскому, актеру досталось и немного критики. По мнению актрисы, ее коллега по цеху лысеет.

«Кажется, у него выпадают волосы?» — отметила Сон Сон-юн.

Что же касается Максима Матвеева, то он, по мнению артистки, явно из тех мужчин, кого можно назвать покорителем женских сердец.

«Такого никто не сможет удержать на привязи», — заявила Сон Сон-юн.

В целом же внешность актера ее впечатлила: ей понравилась и пышная шевелюра супруга Елизаветы Боярской, и его «лицо кинозвезды».