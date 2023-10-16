Лысый и усатый: грубияна Чугуна из «9 роты» можно узнать разве что по голубым глазам

Иван Кокорин прославился участием в военной драме «9 рота». В картине Федора Бондарчука он исполнил роль Чугуна, отличавшегося своей грубостью. И именно в таком образе запомнился массовому зрителю.

После «9 роты» артист принял участие во множестве других проектов. Например, фанаты видели его в сериалах «Охотник» и «Братья Карамазовы». А одной из последних его работал стал сериал «Ресторан по понятиям» и его кинопродолжение.

Как отмечают фанаты, Кокорина невозможно узнать в его новых проектах. Актер давно стал лысым и экспериментирует лишь с бородой и усами. Помимо этого, он страдает от небольшого лишнего веса и возрастных изменений, поэтому о дерзком Чугуне в его образе напоминает лишь голубой цвет глаз.