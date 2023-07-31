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Лысый и располневший: свежее фото Петрова вызвало переполох в Сети

31 июля 2023 06:45
Лысый и располневший: свежее фото Петрова вызвало переполох в Сети

Актер не смог отвлечь внимание от шокирующих перемен.

Александр Петров ненадолго пропал с радаров, чтобы триумфально вернуться. Многие думали, что талантливый актер отошел от дел, но это не так. В жизни звезды скоро произойдет важное событие, но публика обсуждает не только это.

В социальных сетях артист опубликовал свое новое фото. На снимке Петров запечатлен с Романом Полански. Оказалось, что совсем скоро на Венецианском международном кинофестивале будет представлена новая лента кинодела «Дворец», а одну из главных ролей в ней сыграл российский актер.

Многие поклонники на седьмом небе от счастья из-за того, что Петров как никогда близок к тому, чтобы достичь всемирной славы. Но и были и такие, кто сильно расстроился из-за кардинально изменившейся внешности актера. Когда-то он был настоящим красавчиком, а теперь располнел и полысел.

«Прекрасно, но пусть шевелюра вернется к дорогому Александру», «Разноплановым стал актером. Был волосатый, теперь лысый», — с досадой отметили подписчики.

Лысый и располневший: свежее фото Петрова вызвало переполох в Сети
Фото: Legion-Media, unsplash.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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