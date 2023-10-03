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Киноафиша Статьи «Лысый и маленький»: этому советскому актеру никто не мог отказать, кроме Муравьевой

«Лысый и маленький»: этому советскому актеру никто не мог отказать, кроме Муравьевой

3 октября 2023 11:00
«Лысый и маленький»: этому советскому актеру никто не мог отказать, кроме Муравьевой

Артистка устояла перед чарами сердцееда.

Для мужчины внешность далеко не главное. Среди звезд советского кино есть удивительный пример: этот актер никогда не был красавцем, но всегда пользовался бешеным успехом у женщин.

Константин Райкин и сам понимал, что не идеал.

«Я лысый и маленький», — такую однажды он дал себе характеристику.

И тем не менее знаменитости никогда не составляло проблем завести интрижку.

Можно подумать, что он крутил романы с фанатками, готовыми на все ради отношений со звездой. Но Райкин покорил и не одну коллегу по цеху. Перед его чарами не могли устоять актрисы, о которых мечтали миллионы мужчин гораздо симпатичнее Константина Аркадьевича.

В разговоре с друзьями он однажды признался, что легко мог «уговорить любую». И лишь Ирина Муравьева, по словам Райкина, посмела ему отказать.

К слову, артист пускался во все тяжкие даже тогда, когда был женат. Вторая жена лицедея Алагез Салахова говорила, что он не раз ей изменял. Свое счастье любимец дам нашел лишь в третьем браке с Еленой Бутенко.

Фото: unsplash.com, кадр из фильма «Карнавал» (1981)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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