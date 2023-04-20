Лысый и бородатый: мальчик из «Моей прекрасной няни» подался в колхозники (фото)

Павел Сердюк прославился после выхода ситкома «Моя прекрасная няня». Актер сыграл сына продюсера Максима Шаталина и стал народной звездой. Поклонники были уверены, что Павел лишь начинает свой путь к головокружительной актерской карьере, но судьба распорядилась иначе.

Роль Дениса в «Моей прекрасной няне» стала для Сердюка судьбоносной. Однако после своего невероятного успеха актер почти перестал появляться на экране. О Павле вспомнили лишь после того, как он женился на актрисе Анне Рудневой. Она известна по нашумевшему сериалу «Ранетки», где сыграла одну из ключевых ролей. У Сердюка и Рудневой родилась дочь Софья, и многие были уверены, что в их семье царит идиллия.

Однако брак актеров продержался всего три года.

Со временем о Павле снова забыли, но он и не стремился к новой волне популярности. Сердюк реализовал себя в бизнесе: он открыл свой автосервис, а также начал разводить баранов. Увлечение сельским хозяйством изменило актера до неузнаваемости. Теперь он уже не тот розовощекий и кудрявый Дениска, а лысеющий дядечка с густой бородой. Поклонники сериала про няню Вику были в шоке, увидев младшего Шаталина, ведь 32-летний Сердюк стал совсем другим человеком.

О своем увлечении фермерством актер рассказал на YouTube-канале PROжизнь.