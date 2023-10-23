Лысый бородач: Дениса из «Моей прекрасной няни» сейчас не узнала бы даже Заворотнюк

Личная жизнь и карьера не задались.

Дети из сериала «Моя прекрасная няня» давно выросли. Павел Сердюк, воплотивший Дениса Шаталина, уже не тот милый мальчуган-пухляш.

Если бы Анастасия Заворотнюк увидела сегодня парнишку, которому была няней, то точно бы его не узнала. Актер возмужал, превратившись в лысого бородача.

К творческим профессиям он тяготел с детства: играл в школьных спектаклях, посещал музыкальную школу. Съемки в популярном ситкоме стали него дебютом в отечественном кинематографе.

После этого артист засветился еще в одном известном проекте — «Ранетки». На съемочной площадке он познакомился с Анной Рудневой, на которой женился.

У супругов появилась дочь София, но этот брак просуществовал всего несколько лет. С карьерой у знаменитости также не сложилось. Сегодня Сердюк ведет непубличный образ жизни. В кино он больше не снимается.