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Лысый бородач: Дениса из «Моей прекрасной няни» сейчас не узнала бы даже Заворотнюк

23 октября 2023 19:30
Лысый бородач: Дениса из «Моей прекрасной няни» сейчас не узнала бы даже Заворотнюк

Личная жизнь и карьера не задались.

Дети из сериала «Моя прекрасная няня» давно выросли. Павел Сердюк, воплотивший Дениса Шаталина, уже не тот милый мальчуган-пухляш.

Если бы Анастасия Заворотнюк увидела сегодня парнишку, которому была няней, то точно бы его не узнала. Актер возмужал, превратившись в лысого бородача.

К творческим профессиям он тяготел с детства: играл в школьных спектаклях, посещал музыкальную школу. Съемки в популярном ситкоме стали него дебютом в отечественном кинематографе.

После этого артист засветился еще в одном известном проекте — «Ранетки». На съемочной площадке он познакомился с Анной Рудневой, на которой женился.

У супругов появилась дочь София, но этот брак просуществовал всего несколько лет. С карьерой у знаменитости также не сложилось. Сегодня Сердюк ведет непубличный образ жизни. В кино он больше не снимается.

Лысый бородач: Дениса из «Моей прекрасной няни» сейчас не узнала бы даже Заворотнюк
Фото: Кадры из сериала «Моя прекрасная няня» (2004-2009), социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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