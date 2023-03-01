Лысому красавцу доверял каждый россиянин: куда исчез ведущий «Контрольной закупки»

Телепередачи, которые напрямую соприкасаются с повседневной жизнью людей, в большинстве случаев просто обречены на успех. Так произошло и с «Контрольной закупкой», собиравшей у экранов тысячи зрителей.

Бессменным ведущим этой программы на протяжении 12 лет оставался Антон Привольнов. Его харизма и умение интересно рассказывать, казалось бы, о банальных вещах позволили этой передаче так долго оставаться в эфире. Но статный красавец устал от загруженного графика, поскольку ему приходилось сниматься сразу в нескольких проектах. Сначала он сменил канал, а позже и вовсе ушел с телевидения.

Антон пытался развивать свое личное шоу, которое снова было связано с едой и разоблачением производителей. Однако после трех выпусков в личном блоге на YouTube передача закрылась. Но поклонники ведущего могут не беспокоиться, поскольку в работе находится новый проект, который опять будет посвящен продуктам питания.