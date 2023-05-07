Лысина и огромный шрам: Стас Костюшкин предстал в пугающем виде

Стас Костюшкин заставил всех говорить о себе всего одним видео. Артист, который прежде не был замечен во время странных выходок, шокировал и не на шутку перепугал поклонников.

В социальных сетях музыкант обнародовал ролик, где побрил себя налысо. Такой поступок он преподнес как ответ на хейт после премьеры ролика на песню «Королева», в котором снялась оскандалившаяся Елена Блиновская. Но поклонники нашли другое объяснение случившемуся.

Многие из них предположили, что исполнитель побрился, поскольку готовится к пересадке волос, а это обязательный этап перед процедурой. Другие разглядели на голове знаменитости огромный шрам и решили, что он остался после круговой подтяжки лица.