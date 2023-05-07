Лысина и огромный шрам: Стас Костюшкин предстал в пугающем виде
Таким певца точно не видели.
Стас Костюшкин заставил всех говорить о себе всего одним видео. Артист, который прежде не был замечен во время странных выходок, шокировал и не на шутку перепугал поклонников.
В социальных сетях музыкант обнародовал ролик, где побрил себя налысо. Такой поступок он преподнес как ответ на хейт после премьеры ролика на песню «Королева», в котором снялась оскандалившаяся Елена Блиновская. Но поклонники нашли другое объяснение случившемуся.
Многие из них предположили, что исполнитель побрился, поскольку готовится к пересадке волос, а это обязательный этап перед процедурой. Другие разглядели на голове знаменитости огромный шрам и решили, что он остался после круговой подтяжки лица.
«Подкрашивал волосы для густоты или решился на пересадку?», «У вас что, была подтяжка лица? Шрам во всю голову...», «На пересадку волос подготовка», — атаковали певца интернет-пользователи. Правда, на эти сообщения Костюшкин предпочел не реагировать.