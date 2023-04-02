Лысина и нос крючком: вот кто покорил сердце блатной красотки из «Гаража»

В сатирической комедии Эльдара Рязанова «Гараж» снялись лучшие актеры своего поколения. Наверняка все помнят блатную красавицу Марину, дочку Смирновского. Эту роль исполнила народная артистка России Ольга Остроумова.

На съемках «Гаража» актриса встретилась со своим будущим мужем Валентином Гафтом — он играл председателя кооператива. Но в тот момент никто из них не мог и подумать, что впереди их ждет счастливый многолетний брак. Тогда Ольга Михайловна была настоящей красавицей с утонченной внешностью, а Гафт уже пребывал в солидных годах. Но актер обратил на Остроумову особое внимание и позже признался, что она стала светлым пятном в этом фильме.

Судьба свела их снова через несколько лет. На этот раз Гафт не упустил свой шанс и пригласил коллегу на свидание. В 1996 году они заключили брак, который продлился вплоть до смерти Валентина Иосифовича.

Поклонники актрисы негодовали: что такая роскошная женщина нашла в этом лысом дедушке с крючкообразным носом? Но все решили харизма и невероятное обаяние Гафта, перед которыми Ольга Михайловна не могла устоять.