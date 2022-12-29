Лысина ему к лицу: гляньте, каким был Федор Бондарчук в юности (фото)

Федор Бондарчук по праву считается одним из главных секс-символов отечественного кино. При этом образ актера и режиссера идеальным уж точно не назовешь.

Как правило, большинство женщин теряют голову от красавцев с пышной шевелюрой, но Бондарчуку о ней остается только мечтать. Зрители привыкли видеть звезду экрана совершенно лысым. С волосами же артиста помнят лишь те, кто знают, как он выглядел в юности.

Впервые на экране артист засветился, сыграв царевича Федора в картине «Борис Годунов». Тогда он был юношей с густыми каштановыми волосами, от которых впоследствии не осталось и следа.

Оказалось, что артист довольно рано начал лысеть. Тогда он не стал обращаться за помощью к врачам, а пошел на кардинальные меры. Бондарчук обрил голову и, надо признать, не ошибся. Мало кто будет спорить с тем, что лысина знаменитости к лицу.