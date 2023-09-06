Лысенький, с пузиком: сыну Караченцова и Поргиной не повезло в генетической лотерее

По звезде мюзикла «Юнона и Авось» буквально сходили с ума поклонницы. Фанатки отмечали мужественную харизму и брутальность Николая Караченцова. Перед этими качествами не могла устоять ни одна женщина.

Однако артист утверждал, что он однолюб. Людмила Поргина сразу обратила внимание на талантливого коллегу в театре и упрямо добивалась его внимания. В конце концов актер сдался под напором привлекательной брюнетки.

Вскоре пара уже начала жить вместе, а в 1975 году они отправились под венец. Для Поргиной этот брак стал уже третьим по счету. Спустя три года после свадьбы в семье родился наследник Андрей.

Несмотря на то, что мальчик с самого детства рос в творческой атмосфере, он не захотел идти по стопам родителей. Караченцов видел, что у сына нет актерских задатков, поэтому не настаивал на кинематографе в качестве его будущего.

Мальчик вместе с семьей часто был за рубежом, когда звездам разрешали заграничные командировки. После окончания школы он поступил в МГИМО, выбрав юриспруденцию.

Сейчас Караченцову-младшему уже 45 лет. Он совмещает адвокатскую практику и руководство Культурным фондом отца. Кроме того, мужчина является многодетным папой: вместе с женой они воспитали сына и двух дочек.

Внешне по Андрею Караченцову нельзя догадаться о его именитых родителях. Некоторые критики в Сети даже утверждают, что он проиграл в генетическую лотерею: рано облысевший и заимевший пузико мужчина ничем не напоминает своего эффектного отца.