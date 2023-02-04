Лысая и мужеподобная: внешний вид дочери Челентано заставит вас раскрыть рот от удивления

Теперь лишь фамилия напоминает о родстве с актером.

Невзирая на образ итальянского ловеласа, Адриано Челентано оказался примерным мужем. Его первой и единственной женой стала Клаудия Мори, в браке с котрой у мужчины родилось трое детей.

Розалинда была младшей дочерью и с самого раннего возраста привлекала к себе внимание публики. Люди были уверены, что обаятельная девочка с голубыми глазами и шелковистыми волосами свяжет свою жизнь либо с кинематографом, либо с модельным бизнесом. Но она выбрала другой путь.

Когда девушка достигла своего совершеннолетия, она сбежала из отеческого дома и одно время жила рядом с бездомными.

Теперь ей 54 года, и она слишком явно напоминает мужчину. Все потому, что Розалинда всегда ходит с гладко выбритой головой и не пользуется косметикой, а ее образы не отличаются утонченностью.

Сегодня только фамилия женщины говорит о ее происхождении, а внешность настолько изменилась, что даже отдаленно не напоминает о родстве с Адриано Челентано.