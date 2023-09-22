Лыкова годами скрывала мужа: правда о семье отшельницы ошарашит любого

Отшельница Агафья Лыкова известна по всей стране, но многие даже не догадываются, что она была одинока далеко не всегда. У женщины был сожитель, о котором она никогда не любила говорить. Муж оказался еще одним испытанием в ее и без того тяжелой жизни.

Супругом отшельницы был Иван Васильевич Тропин. Мужчина долго обхаживал Агафью, звал ее жениться и переехать в большую общину староверов. Но женщина отвечала отказом: она обещала своему отцу, что не оставит родной дом. Но навязчивый кавалер не сдавался, постоянно наведывался на заимку и настаивал на женитьбе. Отшельница перестала с ним спорить, что ухажер посчитал согласием.

Только когда Агафья пригрозила уморить себя голодом, Иван оставил вопрос о переезде. Отношения у пары на заимке не задались. Мужчина выпивал, а Лыкова едва могла его вытерпеть. По совету врача Игоря Назарова женщина заявила на смутьяна в милицию, после чего прокурор запретил ему бывать на заимке. Неудивительно, что вспоминать «супруга» отшельница не любила.