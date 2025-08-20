«Ляпы не играют роли»: зрители воротят нос от «Т-34» с Петровым, зато реальные танкисты называют его одним из лучших фильмов о войне

Фильм «Т-34» с Александром Петровым задолго до выхода в прокат стал мемом. Хватило трейлера, чтобы одни записали его в главные премьеры года, а другие — в главные разочарования. А после релиза в 2019-м кино о легендарном танке окончательно разделило зрителей.

Одни ставили «лайк» за драйв и спецэффекты, другие безжалостно возмущались, называя картину одной из худших военных драм по соотношению хайп/качество и твердя, что он «позорит реальных танкистов». Но нашёлся и такой реальный танкист, которому «Т-34» пришёлся по душе.

Генерал-майор бронетанковых войск Валентин Лукьянов, в прошлом командир Панфиловской дивизии, в беседе с «АиФ» давал понять, что фильм можно показывать как наглядное пособие.

«В начальной сцене боя в деревне хорошо видна “война мозгов” — наши танкисты приступили к бою, только дождавшись, когда немцы повернулись бортами. Всё, как по учебнику», — отмечал генерал.

И пока обычные зрители в соцсетях и на форумах фильм обзывали «комиксом про войну», ругали компьютерные эффекты, недостоверные сцены боёв и уж слишком «глянцевый» пафос, настоящий военный хвалил финальный бой с «Пантерами», уверяя, что «Т-34» — один из лучших российских фильмов в жанре за последние годы.

Да, в фильме хватает условностей, но генерал твердо уверен:

«Он — о дисциплине, мастерстве танкистов, ну, и, конечно, о любви к Родине. На этом фоне “ляпы” не играют никакой решающей роли».

