Ляпов нет, зато есть Хабенский и Серебряков: историк выбрал 3 идеальных российских исторических сериала — сняты как по учебнику

№3 — с подвохом, ведь наполовину документальный. Но хуже не становится.

Историческое кино и сериалы — это наш машина времени. Но как не заблудиться в лабиринтах дат и мундиров? Кандидат исторических наук Алексей Панченко выбрал отечественные проекты, которые щепетильнее прочих отнеслись к «той эпохе» — и показали ее такой, как она была, без прикрас.

1. «Империя под ударом» (2000–2001): На пороге революции

Представьте себе Россию начала XX века. Не ту, что с самоварами и балалайками, а ту, где студент с горящими глазами несет в портфеле бомбу, а изящный жандармский офицер пытается его остановить, пока не взорвалось всё — в прямом и переносном смысле.

«Империя под ударом» — сериал-первопроходец, который в нулевые доказал: о русской истории можно снимать круто, умно и без приторного патриотизма.

В центре сюжета — противостояние начальника Особого отдела охранки Путиловского (мощный Игорь Ливанов) и боевой организации эсеров. Здесь нет условных «красных» и «белых» — есть фанатики, идеалисты, циники и профессионалы.

Игорь Ливанов создает образ сыщика, который понимает: ловя преступников, он пытается залатать тонущий корабль империи, чье начальство слишком часто отвечает на предупреждения благодушным «да кому я навредил?».

А вокруг — целая плеяда звезд: Хабенский, Серебряков, Домогаров, Никоненко. Сериал стал культовым не только из-за сюжета, но и из-за удивительной атмосферы обреченности и достоинства.

Он — про то, что трагедию иногда можно отсрочить, но нельзя отменить. И после него уже невозможно смотреть на историю той эпохи как на сухую строку из учебника.

«Если говорить об отечественных сериалах, то лучшее, что я видел — это "Империя под ударом" и "Гибель империи", посвященные деятельности царской охранки по борьбе с террористами, а потом — со шпионами», — объяснял Панченко.

2. «Гибель империи» (2005): Шпионский триллер на фоне апокалипсиса

Если «Империя под ударом» — это работа с внутренним врагом, то проект Владимира Хотиненко — это война на два фронта: против внешнего противника и против хаоса внутри.

1914–1917 годы. Контрразведка против немецких шпионов, заговоры, предательства и — медленное, неумолимое сползание в пропасть.

Что ценят зрители в «Гибели империи»? Масштаб. Дорогую пленку, компьютерную графику (для своего времени — прорыв), блестящий каст.

Александр Балуев в роли капитана Костина, мысли которого опережают действия врага; Сергей Маковецкий в образе профессора, чью размеренную жизнь перемолола мясорубка войны; Андрей Краско — как образец того, что даже в кромешном аду есть место юмору и братству.

Но главное достоинство сериала, по мнению многих, — его взвешенность. Здесь нет демонизации «красных» или героизации «белых». Есть трагедия страны, которую разрывают на части. Это кино, которое не дает простых ответов, потому что их и не было.

Оно заставляет сопереживать людям, которые, как и мы, просто пытались выжить в мире, рушащемся на глазах.

«Довольно взвешенный взгляд на историю России начала XX века, фигурирует много реальных исторических персонажей, откровенных ляпов тоже нет», — твердит историк.

3. «Великая война» (2010–2012): Документальный эпос, который смотрится как блокбастер

А что, если вам нужна не игровая драма, а хроника? Но хроника, от которой невозможно оторваться. Тогда ваш выбор — «Великая война». Масштабный проект к 65-летию Победы, который перевернул представление о документальном кино.

Здесь нет места мифам и спекуляциям — только факты, карты, хроника и блестящая 3D-графика, которая позволяет буквально «пролететь» над полем боя под Москвой или увидеть, как строилась оборона Сталинграда.

Консультанты — авторитетные военные историки вроде Алексея Исаева — гарантируют, что вы не услышите стыдных баек про «заградотряды» и «злых комиссаров».

«Великая война» — про то, как вся страна — от маршала до рядового — прошла через ад и вышла из него победителем. Идеальный баланс между научной достоверностью и зрелищностью.

