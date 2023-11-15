Ляпов больше, чем удачных сцен: что не так с самым кассовым советским фильмом

Культовыми кинолентами принято восхищаться и не подвергать сомнению сюжетные ходы и действия персонажей. Однако современные зрители все чаще подходят критически к старому кино и без стеснения говорят об ошибках, ляпах, странном поведении героев и неправдоподобных концовках.

Фильм «Пираты XX века» стал первым советским боевиком. Зрители шли толпами в кинозалы, лишь бы увидеть нашумевшую картину. К 1990 году творение Бориса Дурова посмотрели свыше 120 миллионов человек — лента стала самой кассовой в истории советского кино. Однако публика не замечала очевидные огрехи.

Исчезающие предметы, нерасторопная массовка — все это не лучшим образом сказалось на качестве фильма. В сцене пиратской атаки на корабль противник осыпает судно градом пуль, но после на палубе не видно никаких повреждений. Еще один забавный момент — это сломанная лодка, которая мигом становится исправной, когда в нее садится Сергей.