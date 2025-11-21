«Ляпай уверенно. Это называется...»: только фанаты «Москва слезам не верит» продолжат 5 цитат из фильма (тест)

Фильм «Москва слезам не верит» знают, наверное, все. Его показывали по телевизору много раз, и многие смотрели его ещё вместе с родителями. Это одна из тех картин, про которую говорят «наше кино», и с этим сложно поспорить.

Некоторые выражения из фильма мы порой встречаем и в жизни, даже не задумываясь, что впервые услышали их именно от Гоши, Родиона или Александры. Они стали настолько привычными, что кажутся частью обычного разговорного языка.

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните эти крылатые фразы. Попробуйте вспомнить, как целиком и полностью должны звучать 5 реплик из киноленты. Желаем удачи!

