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Киноафиша Статьи «Ляпай уверенно. Это называется…»: фанаты фильма «Москва слезам не верит» точно продолжат 5 цитат (тест)

«Ляпай уверенно. Это называется…»: фанаты фильма «Москва слезам не верит» точно продолжат 5 цитат (тест)

18 июля 2025 21:01
«Ляпай уверенно. Это называется…»: фанаты фильма «Москва слезам не верит» точно продолжат 5 цитат (тест)

Эти фразы знакомы многим, но воспроизведут их самые внимательные.

Вы наверняка знаете фразы из фильма. «Москва слезам не верит», даже если не особо-то его смотрели. Эти цитаты давно ушли в народ — их вставляли в разговоры, иногда даже не понимая, откуда они. Правда, не всегда вспоминали точные слова

Но мы уверены: настоящие поклонники картины сходу смогут воспроизвести цитаты слово в слово. Так что этот тест — и проверка памяти, и возможность узнать, являетесь ли вы преданным фанатом.

А если выяснится, что нет, не расстраиватесь. Главное — это отвлечься и весело провести время. Готовы? Тогда вперёд — у вас есть шанс доказать, что вы настоящий знаток!

Ранее мы писали: А вы всегда досматриваете кино до титров? Сможете угадать советский фильм по финальному кадру? (тест)

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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