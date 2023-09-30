Ляп, за который стыдно: режиссер допустил грубую ошибку в «Человеке с бульвара Капуцинов»

В 1987 году на экраны вышел комедийный вестерн Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». Благодаря блестящей работе режиссера и великолепному актерскому составу фильм пользовался у зрителей огромным успехом. Многие до сих пор пересматривают его и даже не подозревают, что в название картины закралась огромная ошибка.

Вестерн должны были назвать в честь одной парижской улицы, но никакого бульвара Капуцинов там нет. Зато во французской столице есть бульвар Капуцинок, который назвали в честь расположенного когда-то монастыря. Именно на этой улице в конце 19-го века впервые провели открытый для всех зрителей сеанс короткометражек.

Но при печати сценария Эдуарда Акопова допустили ошибку. Сначала режиссер хотела исправить ее или придумать какое-то новое название, но в итоге решила оставить все как есть.

Зато в неудачном ремейке 2009 года с дочерью Андрея Миронова в главной роли изначальное название вестерна все же использовали. Но «Человек с бульвара КапуциноК» людям понравился намного меньше, да и название уже резало слух.