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Ляп, за который стыдно: режиссер допустил грубую ошибку в «Человеке с бульвара Капуцинов»

30 сентября 2023 18:30
Ляп, за который стыдно: режиссер допустил грубую ошибку в «Человеке с бульвара Капуцинов»

На исправление ушло больше двадцати лет.

В 1987 году на экраны вышел комедийный вестерн Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». Благодаря блестящей работе режиссера и великолепному актерскому составу фильм пользовался у зрителей огромным успехом. Многие до сих пор пересматривают его и даже не подозревают, что в название картины закралась огромная ошибка.

Вестерн должны были назвать в честь одной парижской улицы, но никакого бульвара Капуцинов там нет. Зато во французской столице есть бульвар Капуцинок, который назвали в честь расположенного когда-то монастыря. Именно на этой улице в конце 19-го века впервые провели открытый для всех зрителей сеанс короткометражек.

Но при печати сценария Эдуарда Акопова допустили ошибку. Сначала режиссер хотела исправить ее или придумать какое-то новое название, но в итоге решила оставить все как есть.

Зато в неудачном ремейке 2009 года с дочерью Андрея Миронова в главной роли изначальное название вестерна все же использовали. Но «Человек с бульвара КапуциноК» людям понравился намного меньше, да и название уже резало слух.

Фото: Кадры из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» (1987)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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