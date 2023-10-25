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Ляп стал изюминкой: в «Новогодних приключениях Маши и Вити» Боярский допустил трогательную ошибку

25 октября 2023 18:45
Ляп стал изюминкой: в «Новогодних приключениях Маши и Вити» Боярский допустил трогательную ошибку

Подвох заметили не все и не сразу.

Иногда случайные огрехи превращают тривиальное кино в настоящий шедевр. Так и случилось с «Новогодними приключениями Маши и Вити». Оплошность «в эфире» допустил Михаил Боярский, сыгравший кота Матвея.

В одной из сцен Матвей называет Кащея не «батя», как все остальные герои, а «дядя Кащей». Секундный ляп заметили только очень внимательные зрители, но списали на режиссерскую задумку. Однако такой оговорка не была.

Оказалось, что Боярский попросту оговорился. А оговорился он потому, что актер Николай Боярский, сыгравший Кащея, приходился коту Матвею самым настоящим дядей по родству.

Но режиссеру ляп Боярского показался умилительным и забавным. Поэтому сцену не вырезали на монтаже и не пересняли, а оставили в первозданном виде на радость зрителям.

Фото: Кадр из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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