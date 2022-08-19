Ляп стал изюминкой: что не так с главным фильмом СССР «Москва слезам не верит»

«Москва слезам не верит» уже давно считает киноклассикой. Зрители растаскивают картину на цитаты, а сам фильм отличается своей актуальностью. При этом, как оказалось, поклонники все это время не замечали ошибку в сценарии, которая стала его изюминкой.

Как рассказала Людмила Кожина, супруга сценариста фильма Валентина Черных, именно она занималась проверкой сценария. Женщина изучила весь текст на предмет ошибок, однако случайно все-таки оставила одну. В сцене, где героиня Раисы Рязановой объявляет свой подруге, что отправляется «в концерт».

«На самом деле, „на концерт“, конечно. Она говорит правильно. Ее поправляют, потому что я поправила», — вспоминает Кожина.

В итоге опечатка так и осталась в фильме и запомнилась зрителям. Многие до сих пор цитируют именно этот эпизод картины, не догадываясь об истории знаменитой фразы.