Ляп поймут лишь шоферы: сцена с бетономешалкой в «Джентльменах удачи» стала культовой – но в реальности актеры переломали бы руки и ноги

17 ноября 2025 17:38
Режиссер знал, что специалисты во время просмотра будут ехидно ухмыляться.

В реальности трюк с бетономешалкой закончился бы не торжественным побегом заключенных, а травмпунктом – но съемочная группа «Джентльменов удачи» проявила такую изобретательность, что кадр вошел в золотой фонд советской комедии.

На площадке царила атмосфера доверия к Данелии, но хитрость режиссуры заключалась в другом: актерам не объяснили, что в бочке их ждет не цемент, а бутафория.

Чтобы эпизод все же получился зрелищным, съемочная группа долго подбирала безопасный состав, напоминающий жидкий цемент. В итоге нашли хлебную закваску, а нужный оттенок обеспечила луковая эссенция.

Масса оказалась вязкой и живой – она буквально выталкивала артистов. Крамаров в телешоу «Веселый экран» позже вспоминал, что смесь была хмельной, а Вицин и вовсе слегка захмелел, ведь до этого долгие годы не притрагивался к алкоголю.

Внутреннее пространство бочки сняли на «Мосфильме», под Самаркандом осталась только «внешка». После дублей актеры по сорок минут отмывались в душевой, а вот Вицин внутри барабана задержался особенно надолго: кто-то нашептал ему, что закваска состоит из десятков целебных трав. Он и расположился внутри, будто в спа.

Но есть нюанс: в бетономешалке барабан обязан вращаться непрерывно – раствор иначе начнет схватываться прямо в пути. Значит, покой внутри цистерны, который мы видим в фильме, – чистейший ляп.

Конечно, сцена стала одной из самых запоминающихся, хотя инженеры и водители бетоновозов дружно подмигнули бы: с таким «цементом» и такой неподвижной бочкой из реального рейса не возвращаются.

Ранее мы писали: Вместо Хмыря и Алибабаевича – Миллиметр и Пижон: у «Джентльменов удачи» сперва было совсем другое название – догадаетесь, какое?

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Алексей Плеткин
