Лямур, убийства, XIX век: «Околоточный» с Устюговым явно станет хитом — а видели его «близнеца» со звездами «Невского» и «Метода»?

Конечно же, о плагиате речь не идет.

Берем XIX век, добавляем мрачное убийство, харизматичного сыщика и красивую даму с тайной, щедро сдабриваем романтикой — и готово. В октябре выходит «Околоточный» с Александром Устюговым и Мариной Александровой, который обещает стать главным костюмным хитом этой осени.

И у «насмотренного» зрителя может возникнуть приятное чувство дежавю: ведь шесть лет назад на экраны вышла «Формула преступления», и схожесть проектов бросается в глаза.

«Околоточный»: военный, надзиратель и графиня

Сюжет нового сериала строится вокруг чудовищного убийства семьи Охапкиных. Расследование берет на себя околоточный надзиратель Иван Хватов (Устюгов) — человек с военным прошлым и суровым взглядом на жизнь.

Его путь пересекается с графиней Ольгой (Александрова), которая не готова сидеть сложа руки и начинает собственное расследование, защищая честь семьи. Динамика понятна: брутальный сыщик + независимая аристократка = искры на экране.

Атмосфера провинциального города, запах керосиновых ламп и предвестие бурных социальных перемен — все это делает «Околоточного» ярким претендентом на лавры народного детектива.

«Формула преступления»: предшественник с Петербургским размахом

А теперь вспомним «Формулу преступления» (2019), чьи два сезона зрители смотрели запоем, доведя рейтинг на «Кинопоиске» до 8.4. Там в центре истории — дворянка Анастасия Ардашникова (Алина Ланина), выпускница Сорбонны и специалист по криминалистике, возвращающаяся в Петербург.

Вместе с приставом Тарасом Смолокуровым (Андрей Горбачев) она берется за расследования, где хватает и семейных тайн, и политических интриг, и, конечно, любовной линии.

Каждое дело растягивалось на две серии — получались мини-фильмы с атмосферой дореволюционной России и редким для наших экранов вниманием к деталям.

Зрители отмечали: сериал не блистал оригинальностью, но именно в этом и был его шарм. Классические клише работали, герои были объемными, а визуальный ряд — на удивление стильным.

Особо хвалили Горбачева за харизму и чувство меры, а Ланину — за умение не скатиться в карикатурную «сильную женщину».

Не забываем и про Кирилла Иванова с Антоном Пулитом, мелькавших также в хитовых «Невском» и «Методе».

Почему сравнение неизбежно

Схожесть двух проектов очевидна: и там, и здесь — конец XIX века, детективные расследования, пара «он и она» на стыке долга и страсти, исторические реалии и легкий налет романтики.

«Формула преступления» показала, что у такой смеси есть преданные зрители: женская аудитория ждала любовную драму, мужская — атмосферу старой России и полицейскую харизму.

«Околоточный» продолжает ту же линию, только с новыми героями и акцентом на провинциальный колорит.

Итог

Можно спорить, у кого харизма ярче — у Горбачева или у Устюгова, и кто окажется убедительнее в роли «аристократки-сыщицы» — Ланина или Александрова. Но факт остается фактом: российское телевидение нащупало формулу успеха.

Детективные истории на фоне заката империи с щепоткой романтики работают безотказно.

«Околоточный» наверняка станет хитом, но знающие зрители будут улыбаться: они это уже видели — в «Формуле преступления», которая заслуженно остается одним из лучших российских ретро-детективов последнего десятилетия.

Ранее мы писали: У нового детектива с Устюговым есть «двойник» на Западе — в России фанатов почти нет, но держится на экранах 20 лет