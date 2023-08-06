Луппиан приходится терпеть: Боярский всю жизнь влюблен в эту женщину

Артист даже не скрывает своих чувств к эффектной коллеге.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан стали мужем и женой в 1977 году. Артисты воспитали двоих детей, Сергея и Елизавету, и считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако, как оказалось, сердце советского д’Артаньяна принадлежит не только его супруге.

Так, еще в начале карьеры Боярский познакомился с Алисой Фрейндлих. Между ними сразу же появилась симпатия, которая в итоге вылилась в сильное чувство.

Артисты нередко играли влюбленных на сцене театра Ленсовета, а их влюбленность лишь помогала работе. И, как пишут СМИ, Боярский даже делал своей коллеге предложение, но они так и не стали мужем и женой.

Продолжают общение знаменитости и сейчас. Они нередко созваниваются и неизменно встречаются каждый декабрь, ведь в этом месяце празднуют дни рождения. За прошедшие годы они стали друг другу близкими друзьями, которые всегда рядом.