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Киноафиша Статьи Лукасу стоит кусать локти: 46-летняя Жади разделась и заставила миллионы женщин завидовать

Лукасу стоит кусать локти: 46-летняя Жади разделась и заставила миллионы женщин завидовать

26 ноября 2022 20:15
Лукасу стоит кусать локти: 46-летняя Жади разделась и заставила миллионы женщин завидовать

У нее фигура юной девушки.

Больше двадцати лет назад на экраны вышел сериал «Клон» – и покорил весь мир. Исполнители главных ролей Жади и Лукаса Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу проснулись звездами.

Сегодня Антонелли уже 46 лет. Но актриса мало изменилась два десятилетия спустя – поклонников звезды поражает, как Джованна Антонелли сумела сохранить молодость и красоту. Следит артистка и за фигурой и не стесняется публиковать фото в откровенном бикини.

«Ничего себе красотка – тело просто фантастика, «Это невероятно, как она умудряется так выглядеть», «Похоже, Джованна настоящая ведьма, которая от нас что-то скрывает», – писали восхищенные подписчики под фото Антонелли в черном купальнике.

Лукасу стоит кусать локти: 46-летняя Жади разделась и заставила миллионы женщин завидовать
Фото: соцсети, кадры из сериала "Клон" (2001-2002)
Алла Новикова
Алла Новикова
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