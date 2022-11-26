Лукасу стоит кусать локти: 46-летняя Жади разделась и заставила миллионы женщин завидовать

Больше двадцати лет назад на экраны вышел сериал «Клон» – и покорил весь мир. Исполнители главных ролей Жади и Лукаса Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу проснулись звездами.

Сегодня Антонелли уже 46 лет. Но актриса мало изменилась два десятилетия спустя – поклонников звезды поражает, как Джованна Антонелли сумела сохранить молодость и красоту. Следит артистка и за фигурой и не стесняется публиковать фото в откровенном бикини.