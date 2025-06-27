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Лукашиных много не бывает: Васильев из «Невского» снимется в «наследнике» «Иронии судьбы»

27 июня 2025 20:03
Лукашиных много не бывает: Васильев из «Невского» снимется в «наследнике» «Иронии судьбы»

Актера по сюжету ждет развод под новый год.

Кажется, Новый год опять не обойдётся без мужчины в бане, женщины с претензиями и спиртного на фоне гирлянд. Но теперь в кадре не Мягков, а Антон Васильев. Тот самый, из «Невского».

Встречайте: драмеди «Мой Дед Мороз», где всё начинается как сказка, а заканчивается почти как в «Аритмии».

Новая «Ирония судьбы», но без легкого пара

Лукашиных много не бывает: Васильев из «Невского» снимется в «наследнике» «Иронии судьбы»

Сюжет простой и болезненно знакомый: семейная пара работает Дедом Морозом и Снегурочкой, катается по утренникам и корпоратам, а потом — бац — жена угрожает разводом.

Всё это в разгар новогоднего безумия, с мишурой в кадре и истерикой на заднем плане. Такой «сказочный реализм» с запахом ёлки и недолюбленности.

Неясно, будет ли Васильев в костюме Деда Мороза пить в компании женщины, в доме которой он должен играть старика или же нет, но раз создатели обещают нам духовного наследника «Иронии судьбы», то подобное должно быть в кадре.

Кто в ответе за ленту

Лукашиных много не бывает: Васильев из «Невского» снимется в «наследнике» «Иронии судьбы»

Режиссёр — Саша Хайдарова, которая называет свой фильм историей «позднего взросления». В дрим-касте — Антон Васильев, который, если что, умеет и пистолет вытащить, и слезу пустить. На роль жены — Елена Николаева. Она сценарий читала и, говорят, осталась в восторге. То есть шанс, что снимется, есть, передает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

А референсы — просто хрестоматия: «Ирония судьбы», «Аритмия», «Брачная история», «Ячейка общества». Если всё сложится, получим нечто среднее между праздничным и бытовым. Продюсер Юлия Мишкинене, художественный руководитель — Алена Званцова.

Съёмки — в Петербурге, старт — февраль 2026 года, а значит ждать нужно под Новый 2027-й год. Бюджет: 73 млн рублей, из них 50 просят у Минкульта. Стримить собираются на Start, дистрибуцию готовит All Media.

Александрова и Васильев — новые Катерина и Гога: первый трейлер новой «Москва слезам не верит». «Уже особо никому не нужен»: «Ирония судьбы» не прошла проверку временем — историк назвал главные проблемы советской классики.

Фото: Кадры из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), кадры из сериала «Невский»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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