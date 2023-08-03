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Киноафиша Статьи Лукас кусает локти: от Жади из «Клона» без одежды невозможно оторвать взгляд

Лукас кусает локти: от Жади из «Клона» без одежды невозможно оторвать взгляд

3 августа 2023 15:30
Лукас кусает локти: от Жади из «Клона» без одежды невозможно оторвать взгляд

Звезда устроила откровенную фотосессию.

Джованна Антонелли с годами совершенно не меняется. Для поклонников она так и осталась знойной красоткой Жади из популярного сериала «Клон». В свои 47 лет звезда по-прежнему молода и прекрасна.

Актриса прекрасно знает, что великолепна, поэтому без лишней скромности публикует в социальных сетях откровенные фотографии. Знаменитость часто устраивает фотосессии в купальниках, но не так давно решилась на дерзкий эксперимент.

Перед камерой Антонелли позировала совсем без одежды, погрузившись в ванну. Прелести знаменитость прикрыла рукой и воздушной пеной, оставив поклонникам простор для фантазии.

Фанаты признались, что от красоты артистки невозможно оторвать глаз. Некоторые даже посочувствовали Мурило Бенисио, бывшему мужу и экранному возлюбленному актрисы Лукасу.

«И как Мурило мог потерять такую женщину. Я бы себе не простил», «На Джованни невозможно налюбоваться», «Соблазнительная красотка», «Нельзя быть настолько потрясающей», — осыпают комплиментами звезду в Сети.

Лукас кусает локти: от Жади из «Клона» без одежды невозможно оторвать взгляд
Фото: Кадр из сериала «Клон» 2001–2002, Социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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