Лукас кусает локти: от Жади из «Клона» без одежды невозможно оторвать взгляд

Джованна Антонелли с годами совершенно не меняется. Для поклонников она так и осталась знойной красоткой Жади из популярного сериала «Клон». В свои 47 лет звезда по-прежнему молода и прекрасна.

Актриса прекрасно знает, что великолепна, поэтому без лишней скромности публикует в социальных сетях откровенные фотографии. Знаменитость часто устраивает фотосессии в купальниках, но не так давно решилась на дерзкий эксперимент.

Перед камерой Антонелли позировала совсем без одежды, погрузившись в ванну. Прелести знаменитость прикрыла рукой и воздушной пеной, оставив поклонникам простор для фантазии.

Фанаты признались, что от красоты артистки невозможно оторвать глаз. Некоторые даже посочувствовали Мурило Бенисио, бывшему мужу и экранному возлюбленному актрисы Лукасу.