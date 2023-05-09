Лукас из «Клона» закрутил роман с экранной дочерью: Жади до нее далеко (фото)

Роли Лукаса и Жади в культовом сериале «Клон» исполнили Мурило Бенисио и Джованна Антонелли. Актеры так сильно вжились в образы, что перенесли свои чувства в реальность.

Поклонники теленовеллы наблюдали за их отношениями и надеялись, что они тоже пронесут свою любовь сквозь года, как и их герои. Однако вскоре после рождения их сына Пьетро пара объявила о расставании, чем огорошила фанатов. Причиной разрыва стала нездоровая ревность Бенисио.

Актер недолго страдал после расставания с Джованной.

У него были отношения со многими женщинами, а в 2013 году он закрутил роман с Деборой Фалабеллой. Самое ироничное, что в «Клоне» они сыграли отца и дочь — Лукаса и Мэл. Но тогда восьмилетняя разница в возрасте была для них преградой, поэтому они не обращали внимания друг на друга.

Спустя годы Дебора повзрослела и стала красивой и утонченной женщиной. Жади было до нее далеко, ведь у Фалабеллы был в руках важный козырь — молодость. Однако и эти отношения рухнули. Почти сразу после расставания Мурило начал выкладывать снимки с новой пассией, которой клялся в вечной любви. Подобный «финт» со стороны актера шокировал и Фалабеллу, и общественность. Но Дебора нашла в себе силы построить новые отношения.