Луция в «Гладиаторе 2» признали сыном Максимуса: создатели испортили канон или за генералом был грешок?

9 августа 2025 07:58
Разобрались в отношениях культового героя.

В «Гладиаторе 2» Ридли Скотт делает один из самых громких сюжетных поворотов франшизы — выясняется, что Луций (Пол Мескал) является сыном Максимуса Дециума Меридия, героя первого фильма в исполнении Рассела Кроу.

По новой версии истории, Луций — плод короткого, но значимого романа между Максимусом и Луциллой, дочерью Марка Аврелия. Эти отношения произошли еще до событий первой картины, однако именно они определили судьбу молодого героя.

Луцилла родила сына от лучшего генерала отца, но официально его отцом считался другой мужчина. Что до интрижки, то она была настолько скоротечна, что Максимум даже не знал о наследнике и вскоре завел семью.

Опасаясь за жизнь ребёнка, который после смерти Коммода и Максимуса мог считаться потенциальным претендентом на власть, Луцилла отправила его в дальние уголки Римской империи. Там он вырос под именем Ганнон, считая себя нумидийцем.

Сюжет сиквела запускает римское вторжение в его деревню, гибель жены и пленение самим Римом. Оказавшись в сердце империи, Луций постепенно узнаёт правду: он сын прославленного генерала и потомок рода Аврелиев.

К слову, если вы считаете, что Скотт придумал эту линию для драматизма, то вы не правы. Еще в первой части были намеки на романтические отношения между Максимусом и Луциллой, а маленький Луций был похож на покойного отпрыска генерала.

Финал второй части выводит эту линию к эмоциональной развязке — Луций принимает наследие Максимуса, надевает его доспехи и выходит на арену, чтобы сражаться за Рим, повторяя путь отца, но уже со своим собственным мотивом.

