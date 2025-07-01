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Лучшую историю Снейпа оставили на десерт: «Гарри Поттер» от HBO может превзойти оригинальные фильмы (и даже книги)

1 июля 2025 07:00
Лучшую историю Снейпа оставили на десерт: «Гарри Поттер» от HBO может превзойти оригинальные фильмы (и даже книги)

Даже если актера не поменяют, хотя фанаты умоляют в Сети.

Если честно, в старых фильмах профессор Северус Снейп — это, в первую очередь, мрачная тень в коридорах Хогвартса. Таинственный профессор, строгий, язвительный, непроницаемый, способный подлить зелье в бокал ученику и выпытать у него все тайны.

Только в самом финале — в сцене с Омутом памяти — нам приоткрывают завесу: оказывается, он любил Лили Поттер, рисковал всем ради Гарри, был двойным агентом, а его «Всегда» стало одной из самых пронзительных реплик всей франшизы.

Сюжет, который не показали в оригинальных фильмах

Но даже этот эмоциональный момент не смог передать всё, что скрыто в образе знатока зелий. В книгах Роулинг упоминает о тяжёлом детстве, бедности, насилии в семье, одиночестве, унижениях в школе.

Только намекает, в паре сцен раскрывает, что издевались над Северусом именно Мародеры, столь любимые Гарри Поттером.

Лучшую историю Снейпа оставили на десерт: «Гарри Поттер» от HBO может превзойти оригинальные фильмы (и даже книги)

А ведь именно там — в подвале родительского дома, в школьной раздевалке, в тени слизеринской спальни — и рождался ненавидящий людей Снейп. Не герой, не злодей, а человек, который слишком рано понял, что добрым быть невыгодно.

Сериал, который превзойдет кино и книги

И вот HBO запускает перезапуск. И если они действительно решат показать всю предысторию Снейпа — от бедного мальчишки из неблагополучной семьи до человека, который выбрал путь Пожирателей смерти, а потом — пошёл против них, — то этот сериал сможет превзойти фильмы.

Лучшую историю Снейпа оставили на десерт: «Гарри Поттер» от HBO может превзойти оригинальные фильмы (и даже книги)

Потому что наконец покажет, как ломается человек, и как он пытается собрать себя заново, делая целью жизни помощь ребенку любимой женщины от ненавистного оппонента.

Снейп — не просто «неплохой» мужчина, он — самый трагичный антигерой всей саги. Его история — про боль, вину, исправление, при этом он остается очень противоречивым и злобным, способным вредить детям.

Лучшую историю Снейпа оставили на десерт: «Гарри Поттер» от HBO может превзойти оригинальные фильмы (и даже книги)

И если HBO возьмётся за неё честно, не упростит, не пригладит, не испугается сложных тем, мы увидим совсем другого Снейпа. Алану Рикману такого шанса не дали, возможно, лучше справится новый исполнитель.

Новый Снейп уходит по-английски? Инсайдеры раскрыли главный «сюрприз» создателей «Гарри Поттера».

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (2011), «Миниатюрист» (2017)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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