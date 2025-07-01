Лучшую историю Снейпа оставили на десерт: «Гарри Поттер» от HBO может превзойти оригинальные фильмы (и даже книги)

Даже если актера не поменяют, хотя фанаты умоляют в Сети.

Если честно, в старых фильмах профессор Северус Снейп — это, в первую очередь, мрачная тень в коридорах Хогвартса. Таинственный профессор, строгий, язвительный, непроницаемый, способный подлить зелье в бокал ученику и выпытать у него все тайны.

Только в самом финале — в сцене с Омутом памяти — нам приоткрывают завесу: оказывается, он любил Лили Поттер, рисковал всем ради Гарри, был двойным агентом, а его «Всегда» стало одной из самых пронзительных реплик всей франшизы.

Сюжет, который не показали в оригинальных фильмах

Но даже этот эмоциональный момент не смог передать всё, что скрыто в образе знатока зелий. В книгах Роулинг упоминает о тяжёлом детстве, бедности, насилии в семье, одиночестве, унижениях в школе.

Только намекает, в паре сцен раскрывает, что издевались над Северусом именно Мародеры, столь любимые Гарри Поттером.

А ведь именно там — в подвале родительского дома, в школьной раздевалке, в тени слизеринской спальни — и рождался ненавидящий людей Снейп. Не герой, не злодей, а человек, который слишком рано понял, что добрым быть невыгодно.

Сериал, который превзойдет кино и книги

И вот HBO запускает перезапуск. И если они действительно решат показать всю предысторию Снейпа — от бедного мальчишки из неблагополучной семьи до человека, который выбрал путь Пожирателей смерти, а потом — пошёл против них, — то этот сериал сможет превзойти фильмы.

Потому что наконец покажет, как ломается человек, и как он пытается собрать себя заново, делая целью жизни помощь ребенку любимой женщины от ненавистного оппонента.

Снейп — не просто «неплохой» мужчина, он — самый трагичный антигерой всей саги. Его история — про боль, вину, исправление, при этом он остается очень противоречивым и злобным, способным вредить детям.

И если HBO возьмётся за неё честно, не упростит, не пригладит, не испугается сложных тем, мы увидим совсем другого Снейпа. Алану Рикману такого шанса не дали, возможно, лучше справится новый исполнитель.

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