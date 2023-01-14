Лучший знаток из «Что? Где? Когда?»: Федор Двинятин пропал с экранов не просто так

Передача «Что? Где? Когда?» впервые вышла в эфир почти 50 лет назад и до сих пор собирает у экранов немало телезрителей. Игроки, соревнуясь в эрудиции и логическом мышлении, иногда могут вступать в конфликты. Так произошло и с Фёдором Двинятиным.

За все время участия в телепередаче он четыре раза стал обладателем «Хрустальной совы». Ему также было присвоено звание «Бессмертного игрока», дающее право быть членом клуба даже после проигрыша команды. Однако знаток этим не воспользовался.

Знаменитый игрок нередко вступал в словесную перепалку с ведущем игры. Известно, что Борис Крюк очень скрупулезно относится к каждому ответу знатоков. Во время одного из вопросов Федор Двинятин настаивал, чтобы его ответ признали верным, на что диктор резко ответил:

«Нужна вам эта подачка – берите!»

После этого случая игрок навсегда ушел из передачи.