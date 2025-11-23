Лучший ужастик года 2025 закончился так, что все «кричит» о продолжении: но у режиссера для зрителей печальные новости

Возвращение в любимую вселенную если и состоится, то явно не в привычном формате.

Хоррор «Грешники» (Sinners) Райана Куглера стал одним из самых обсуждаемых фильмов года. Зрители и критики в восторге – а финал картины намекает, что развивать историю есть куда. Однако режиссер дает не те ответы, на которые рассчитывали фанаты.

О чем фильм

В центре сюжета – братья‑близнецы Смок и Стэк (оба – Майкл Б. Джордан), которые возвращаются в родной городок на Глубоком Юге. Они мечтают начать все сначала, но сталкиваются с темной силой – вампирами.

Атмосфера южной готики, напряженный сюжет и неожиданная развязка сделали картину хитом.

Что с продолжением?

На подкасте Heroes Journey Куглер подтвердил: к нему уже обращались с предложением развить историю «Грешников». При этом режиссер намекнул, что сиквел, скорее всего, появится не в кино, а в формате комикса.

Почему так? Куглер объяснил:

он сам – большой поклонник американских комиксов и графических романов;

многие художники, с которыми он работает, тоже увлечены этим форматом;

комикс позволит рассказать новые истории без привязки к графику актеров.

Какие сюжеты возможны

Во вселенной «Грешников» хватает пространства для маневра:

приквелы о приключениях Смока и Стэка в Чикаго;

истории о Реммике (Джек О’Коннелл) и его жертвах;

новые линии, развивающие мифологию вампиров.

Впрочем, пока режиссер сосредоточен на другом проекте – третьей части «Черной пантеры». Ее выход ожидается не раньше 2028 года. Так что до возвращения к «Грешникам» (пусть и в ином формате) еще далеко.

