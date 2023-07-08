Лучший способ снять стресс для Весов: доступно каждому

В повседневной жизни каждый человек сталкивается со стрессом - на работе или в личной жизни, в общественных местах или дома. К сожалению, мы не можем избавиться от тех или иных источников тревоги, зато в наших силах изменить свое отношение к ним. Существует множество способов снизить уровень эмоционального напряжения, необходимо только найти тот, который подойдет именно вам. Астрологи убеждены, что поможет в этом знак зодиака. Рассказываем, какое занятие способствует снижению кортизола и выработке окситоцина у Весов.

Весы

Воздушные знаки зодиака тяжело воспринимают стрессовые ситуации. Под созвездием Весов на свет появляются ранимые и чувствительные люди; столкнувшись с негативом, они замыкаются в себе и долго не могут вернуться в прежнее, радостное расположение духа.

Источником стресса для представителей этого знака может послужить все что угодно. Резкая критика, высказанная руководителем, раздражение со стороны близкого человека, чья-то грубость в общественном транспорте - достаточно пары секунд, чтобы испортить Весам настроение на весь день.

Но больше всего уроженцев воздушной стихии угнетает нелюбимая работа.

Нередко случается так, что Весам приходится заниматься совсем не тем делом, которое вызывает в душе отклик. Да и на любимой должности при чрезмерных нагрузках может возникнуть стресс и выгорание.

Что делать Весам в этой ситуации? Прислушаться к советам звезд, говорят астрологи. Представители этого знака должны помнить о том, что в них от природы заложено тонкое, поэтичное восприятие мира. Оно-то и поможет им справиться с рутиной и вернуть себе радость бытия.

Многие уроженцы воздушной стихии - люди творческие.

Они обладают целым рядом талантов, правда, зачастую воспринимают их как должное или не обращают на них внимания. Мол, есть у меня такая способность, ну и что с того? В сравнении с чужой гениальности она - ничто.

Астрологи советуют гнать прочь уничижительные мысли.

Ведь для Весов лучший способ справиться со стрессом - это обратиться к творческому началу в глубине своей души. Чтобы восстановить баланс, представителям знака необходимо взяться за кисти и краски, перо или музыкальный инструмент.

Любимое занятие поможет Весам вспомнить, что такое радость и удовлетворение от своего труда. Представители этого знака могут даже задуматься над тем, а не оставить ли им стрессовую работу ради хобби. Ведь его вполне возможно успешно монетизировать.