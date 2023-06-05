Лучший способ снять стресс для Скорпиона: простота совета заставит ахнуть

Хотим мы того или нет, но стресс является неотъемлемой частью нашей жизни. Он подстерегает нас буквально повсюду - в пробках, в офисе, даже в домашних стенах. Конечно, речь не всегда идет о серьезных стрессовых ситуациях, но даже маленькие неприятности постепенно нарастают, как снежный ком, и тогда становится вовсе не до смеха. Организм нуждается в расслаблении, перезагрузке, и у каждого из нас есть свои способы привести себя в форму. Астрологи считают, что не стоит сбрасывать со счетов советы звезд - они подскажут, как восстановиться после сильного стресса.

Скорпион

Представители водного знака заработали в гороскопе репутацию “железных людей”, которым все нипочем. Со стороны Скорпион напоминает киборга, который не испытывает никаких эмоций, да и стрессу абсолютно не подвержен. На самом деле, конечно, это не так.

В глубине души уроженцы этого знака очень ранимы и чувствительны.

Но врожденная гордость и желание казаться сильным и независимым мешает им поделиться своими эмоциями с окружающими. Скорпион говорит себе, что не должен раскисать.

Разумеется, от такого аутотренинга толку немного - возможно, на какое-то время представителю знака удастся обмануть свой организм. Но рано или поздно весь накопившийся стресс даст о себе знать, вырвется наружу, и тогда мало никому не покажется.

Нервный срыв у Скорпионов бывает редко, но метко.

В таком состоянии обычно хладнокровный и бесстрастный уроженец знака становится грубым и неуправляемым, никакие увещевания его не успокаивают. Все недоумевают, а что. собственно, с ним произошло.

Даже если Скорпиону удается совладать со своими эмоциями, на душе у него все равно будет плохо от тайных переживаний и боли. Он может не показывать этого людям, но потеряет вкус к жизни и на самом деле превратится в холодного манекена, которым его считают.

Звезды категорически не рекомендуют Скорпиону держать весь стресс в себе.

Иначе последствия будут тяжелыми, как для психики, так и для организма. Вместо того чтобы молчать о своих проблемах, этот знак должен выбрать человека, которому доверяет, и выговориться.

Решение кажется очень простым - казалось бы, чего там, поговорить по душам с близким, поплакаться ему в жилетку. Но для закрытого и замкнутого Скорпиона это не так-то просто. Чтобы сберечь свое ментальное здоровье, в какой-то момент ему придется открыться.