Лучший русский сериал оказался сплошным плагиатом: его купили американцы

Зрители часто ругают произведения отечественного кинематографа, обвиняя режиссеров и актеров в бесталанности, в отсутствии оригинальных идей и новых подходов. Лишь у немногих российских сериалов получается конкурировать с американской продукцией в погоне за зрительскими симпатиями.

Картине «Эпидемия», снятой по роману Яны Вагнер, это удалось. Сюжет рассказывает о том, как Москву поразил неизвестный вирус, а выжившие устремляются подальше от столицы и разрешают семейные конфликты. Сериал был представлен на международных фестивалях и получил положительные отзывы от критиков. Права на экранизацию произведения купила американская компания Netflix.

Однако, несмотря на теплый прием, некоторые зрители обратили внимание на явные случаи плагиата в сериале. Речь идет о музыке. Интернет-пользователи заметили, что создатели «Эпидемии» украли мелодии у популярного композитора Ханса Циммера. Саудтреки к российскому сериалу повторяют композиции из фильмов «28 недель спустя» и «Начало».