Лучший подарок детям — это путешествие: вот где отдыхает семья Барановской

На сегодня Юлия Барановская является одной из самых известных ведущих в стране. Знаменитость явно не бедствует и может позволить и себе, и детям любую роскошь. Однако она старается не баловать своих отпрысков.

Так, ведущая подарила младшему наследнику Арсению на день рождения путешествие на Алтай. Также вместе с семьей мальчик побывал на Шантарских островах. Квадроциклы и спуск по воде произвели на Арсения незабываемое впечатление. По мнению Барановской, экстремальные путешествия — лучший подарок для детей. Сама ведущая обожает подобные приключения — она тоже осталась в восторге от этих захватывающих каникул.

У Юлии трое детей от футболиста Андрея Аршавина — два мальчика и одна девочка. Ведущая прожила со спортсменом девять лет, но он так и не сделал ей предложения. Их младший сын появился на свет уже после расставания Барановской и Аршавина. Футболист ушел от своей спутницы, когда та находилась в положении. Затем последовали судебные разбирательства, за которыми наблюдала вся страна.