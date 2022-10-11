Лучший Петр I в советском кино: раскрыто, куда пропал Дмитрий Золотухин

Дмитрий Золотухин стал известен еще в молодости, сыграв Петра I в фильмах «Юность Петра» и «В начале славных дел», а также в сериале «Россия молодая». Поклонники и критики были уверены, что артист построит успешную карьеру, однако он просто пропал с экранов.

После работы в картинах Сергея Герасимова знаменитость поступил на службу во МХАТ имени Горького. Там он блистал на сцене в течение нескольких лет, а также снимался в кино. С его участием вышло семь фильмов. Однако в 1994 году он в качестве режиссера выпустил ленту «Зона Любэ», а после этого на 23 года пропадал с экранов.

Как позднее рассказывал сам Золотухин, роль Петра стала главной в его жизни, но она же и «ограничила» его. Долгое время он не хотел заниматься ни актерской, ни режиссерской работой и сделал лишь несколько исключений — например, в 2016 году он появился в блокбастере «Экипаж».

При этом из киноиндустрии Золотухин не ушел. Все это время он занимался продюсерской работой. Как оказалось, он выбрал такой путь, потому что современный кинематограф очень сильно изменился за последние годы, и во главе угла теперь стоят высокие заработки, а не искусство.