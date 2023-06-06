Лучший отец по знаку Зодиака раскрыт: никто не мог предположить

Когда в семье появляется ребенок, в центре внимания окружающих, как правило, оказываются новоиспеченные мать и дитя. О том, какие перемены происходят с мужчиной, мало кто задумывается, а зря. Современные научные исследования доказывают, что значительная перестройка происходит не только на психологическом, но и на физиологическом уровне - изменения в мозге и гормонах молодого отца помогают ему заботиться о малыше точно так же, как его мама. Поэтому нет ничего удивительного в том, что вчерашний шалопай внезапно превратился в идеального родителя. Рассказываем, с мужчинами какого знака чаще всего происходит такая метаморфоза.

Овен

Мужчины, рожденные под огненным знаком, отличаются от братьев по гороскопу крайней импульсивностью, эгоистичностью, где-то даже инфантильностью. Поэтому в то, что Овны могут стать лучшими отцами, мало кто поверит на слово - и удивится, увидев, что был неправ.

Невероятно, но факт: после того, как в семье появится ребенок, представитель этого знака значительно меняется. Теперь это уже не тот легкомысленный ловелас, живущий только ради развлечений, каким привыкли видеть Овна все окружающие.

В уроженцах знака просыпаются отцовские инстинкты, и они берутся за воспитание малыша и заботу о семье так естественно, как будто всю жизнь только этим и занимались.

Овен становится для своей любимой и их общего ребенка настоящим защитником.

Казалось бы, нетерпеливый Овен точно должен устроить скандал, если младенец не спит, плачет и мешает заснуть всем в доме. Однако представитель знака будет терпеливым, понимающим и с удовольствием подменит избранницу, чтобы та как следует отдохнула.

С невероятным старанием уроженец огненного знака будет постигать премудрости отцовства - советоваться с опытными друзьями и знакомыми, читать специализированную литературу, форумы в интернете и т.д.

И, конечно же, станет учиться на практике.

Когда ребенок подрастает, они с Овном-отцом становятся лучшими друзьями. Мужчины этого знака всегда готовы дать своему наследнику хороший совет, помочь справиться со сложной ситуацией в школе и горой встать на защиту, если дитя кто-то обижает.

Семья Овна уж точно не будет ни в чем нуждаться - представители этого знака сделают все от них зависящее, чтобы обеспечить любимых людей только лучшим.

Уроженцы огненной стихии хотят, чтобы жена и ребенок видели в них авторитет и главную в жизни опору.