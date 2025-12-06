Лучший мультфильм всех времен снял не Миядзаки: годами оставался в тени, а потом возглавил топ-100 и обошел «Тоторо» вместе с Pixar

Есть ощущение, что если спросить любого любителя анимации о «величайшем мультфильме», почти каждый назовет что-то из Хаяо Миядзаки. «Тоторо», «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке» — выбирай любой, и промаха не будет.

Но вот сюрприз: список USA Today (составляемый знаменитыми критиками) поставил на первое место совсем другую работу. Она тоже из Японии, но не от мастера, которого мир знает по силуэтам огромных пушистых духов и странных ведьм.

Лидером топ-100 стала «Могила светлячков» — полнометражное аниме Исао Такахаты, фильм, который одновременно называют шедевром и детской травмой. На Rotten Tomatoes картина до сих пор держит 100%: не нашлось ни одного человека, готового поставить ей «гнилой» помидор. И это спустя столько лет.

Два фильма — одна премьера

Парадоксальный момент: на старте «Могила светлячков» вообще жила в тени «Моего соседа Тоторо». Их выпускали в одном пакете, буквально подряд. Продюсеры надеялись, что более теплая история Миядзаки подтянет хоть какие-то сборы — ставки на мрачную военную драму были низкие.

Школьные советы закупали обе картины и показывали друг за другом: сначала светлячки, потом Тоторо. И представьте себе эмоциональную амплитуду этих бедных детей.

Тем временем у Миядзаки сегодня на RT впечатляющие 94%, а у Такахаты — идеальная сотня.

Почему эта история такая удивительная

Там показывают войну. И речь не про тактику, не про победы и не про то, как солдат поднимает знамя на руины. Она про детей, которых история раздавила просто потому, что они оказались в неправильном городе, в неправильный час, под неправильным небом.

Сэйта — подросток, который в одно утро становится взрослым, потому что у него больше нет выбора. Сэцуко — маленькая девочка, чей мир должен был состоять из игр и сладостей, а не из импровизированных убежищ. Такахата не делает их героями. Он, наоборот, лишает зрителя возможностей спрятаться за привычными жанровыми иллюзиями.

Честность без украшений сделала фильм классикой, которая казалась слишком тяжелой для широкого проката, но оказалась слишком важной, чтобы остаться незамеченной.

Миядзаки даже не оказалось в тройке лидеров

Интересно другое: обе картины вышли одновременно и обе в итоге стали бессмертными, просто каждая по-своему. Хотя эксперты USA Today не сочли «Тоторо» подходящим для того, чтобы назвать его одним из лучших в истории. На втором месте — «Головоломка», на третьем — «История игрушек 3».

Получается, что самым сильным мультфильмом оказался тот, который меньше всего хотел быть развлечением. И в целом так можно сказать про всю тройку лидеров.

