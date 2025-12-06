Меню
Лучший мультфильм всех времен снял не Миядзаки: годами оставался в тени, а потом возглавил топ-100 и обошел «Тоторо» вместе с Pixar

6 декабря 2025 10:52
Пережил десятилетия без единого негативного отзыва.

Есть ощущение, что если спросить любого любителя анимации о «величайшем мультфильме», почти каждый назовет что-то из Хаяо Миядзаки. «Тоторо», «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке» — выбирай любой, и промаха не будет.

Но вот сюрприз: список USA Today (составляемый знаменитыми критиками) поставил на первое место совсем другую работу. Она тоже из Японии, но не от мастера, которого мир знает по силуэтам огромных пушистых духов и странных ведьм.

Лидером топ-100 стала «Могила светлячков» — полнометражное аниме Исао Такахаты, фильм, который одновременно называют шедевром и детской травмой. На Rotten Tomatoes картина до сих пор держит 100%: не нашлось ни одного человека, готового поставить ей «гнилой» помидор. И это спустя столько лет.

Два фильма — одна премьера

Парадоксальный момент: на старте «Могила светлячков» вообще жила в тени «Моего соседа Тоторо». Их выпускали в одном пакете, буквально подряд. Продюсеры надеялись, что более теплая история Миядзаки подтянет хоть какие-то сборы — ставки на мрачную военную драму были низкие.

Лучший мультфильм всех времен снял не Миядзаки: годами оставался в тени, а потом возглавил топ-100 и обошел «Тоторо» вместе с Pixar

Школьные советы закупали обе картины и показывали друг за другом: сначала светлячки, потом Тоторо. И представьте себе эмоциональную амплитуду этих бедных детей.

Тем временем у Миядзаки сегодня на RT впечатляющие 94%, а у Такахаты — идеальная сотня.

Почему эта история такая удивительная

Там показывают войну. И речь не про тактику, не про победы и не про то, как солдат поднимает знамя на руины. Она про детей, которых история раздавила просто потому, что они оказались в неправильном городе, в неправильный час, под неправильным небом.

Сэйта — подросток, который в одно утро становится взрослым, потому что у него больше нет выбора. Сэцуко — маленькая девочка, чей мир должен был состоять из игр и сладостей, а не из импровизированных убежищ. Такахата не делает их героями. Он, наоборот, лишает зрителя возможностей спрятаться за привычными жанровыми иллюзиями.

Лучший мультфильм всех времен снял не Миядзаки: годами оставался в тени, а потом возглавил топ-100 и обошел «Тоторо» вместе с Pixar

Честность без украшений сделала фильм классикой, которая казалась слишком тяжелой для широкого проката, но оказалась слишком важной, чтобы остаться незамеченной.

Миядзаки даже не оказалось в тройке лидеров

Интересно другое: обе картины вышли одновременно и обе в итоге стали бессмертными, просто каждая по-своему. Хотя эксперты USA Today не сочли «Тоторо» подходящим для того, чтобы назвать его одним из лучших в истории. На втором месте — «Головоломка», на третьем — «История игрушек 3».

Получается, что самым сильным мультфильмом оказался тот, который меньше всего хотел быть развлечением. И в целом так можно сказать про всю тройку лидеров.

Ранее мы писали: «Моя карьера окончена»: Кэмерон работал бесплатно и по 18 часов в сутки ради этого фильма — никто не мог представить, чем все обернется

Фото: Кадры из мультфильмов «Могила светлячков» (1988 г.), «Мой сосед Тоторо» (1988 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
