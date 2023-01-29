Лучший и худший фильм одновременно: не поверите, но споры о нем идут по сей день

В мире кино случается так, что один и тот же фильм становится одновременно и шедевром, и ширпотребом. Такой картиной считается драма Оливера Стоуна «Уолл-стрит», вышедшая в 1987 году. Критики встретили ленту крайне неоднозначно, и вот во что это вылилось.

Фильм рассказывает историю брокера Бада Фокса. События разворачиваются в середине 80-х годов в Америке. Амбициозный брокер Фокс всеми силами стремится стать лучшим в своем деле. Чтобы заручиться поддержкой, он знакомится с прожженным Гордоном Гекко, который посвящает Бада во все тайны профессии.

Роль наставника исполнил голливудский актер Майкл Дуглас. За блистательную работу его номинировали на «Оскар» как лучшего актера. Но беда в том, что его безупречная игра встретилась с неубедительной игрой со стороны Дэрил Ханны. За свою роль в «Уолл-стрит» артистка получила номинацию на «Золотую малину» — самую известную антипремию в кино, которую вручают за слабую работу.

Но, возможно, дело не в бесталанности актрисы. Просто Дэрил совсем не нравилась ее роль, и игра получилась неважной. А сам фильм до сих пор вызывает споры, ведь для одних это шедевр, а для других — проходная и невнятная картина.