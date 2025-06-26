Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Лучший Холмс со времен ВВС»: новинку о Шерлоке после финала полюбили даже хейтеры (а у хита с Камбербэтчем рейтинг вообще ниже)

«Лучший Холмс со времен ВВС»: новинку о Шерлоке после финала полюбили даже хейтеры (а у хита с Камбербэтчем рейтинг вообще ниже)

26 июня 2025 19:05
«Лучший Холмс со времен ВВС»: новинку о Шерлоке после финала полюбили даже хейтеры (а у хита с Камбербэтчем рейтинг вообще ниже)

Теперь ждем 2 сезон и надеемся, что шоураннеры не сбавят обороты.

«Шерлок и дочь» начинался как странный эксперимент с громким названием и кучей скепсиса. Но 91% от зрителей (у того самого «Шерлока» лишь 83!) и челюсти, отвисшие после финала, говорят сами за себя. Первый сезон завершился серией «Последний танец», в которой Холмс и его дочь Амелия спасают премьер-министра от заговора, который мог развязать мировую войну. Под угрозой — не только Британия, но и доброе имя Холмса.

«Лучший Холмс со времен ВВС»: новинку о Шерлоке после финала полюбили даже хейтеры (а у хита с Камбербэтчем рейтинг вообще ниже)

Заговор на сказочном балу

Злодеи с готичными именами — Леди Виолетта, Дан Мориарти, инспектор Уитлок — замыслили убийство главы Британии, утечку секретов оружия и революции в колониях. Вся эта смесь кажется театральной — но работает. Холмс с Амелией, под прикрытием бала дебютанток, разбирают по косточкам всю схему: от переодетого киллера до тайной дипломатической сделки.

Он — её отец, и да, это сработало

Да, это та самая «дочь Холмса». Да, её происхождение раскрывается под конец, в духе лучших сериалов. Но что удивительно — работает. Холмс здесь уязвим, жёсток, расчётлив и одновременно по-настоящему человечен. Амелия — больше, чем просто «дополнение». Её арка с Леди Виолеттой — одна из лучших в сезоне. Финальная сцена с каретой и шокирующей смертью — прямо как в поздних сезонах «Острых козырьков».

«Лучший Холмс со времен ВВС»: новинку о Шерлоке после финала полюбили даже хейтеры (а у хита с Камбербэтчем рейтинг вообще ниже)

Легенда вернулась?

«Это лучший Холмс со времен ВВС и Камбербэтча», «Не ожидала, что Лунатик справится, но он смог», «Уже из-за одного только названия включать не хотела, меня переубедили, после финала отвисла челюсть. Обратно не вернулась до сих пор», — делятся впечатлением зрители.

Сериал, который начинался с насмешек, закончился так, что зрители ждут сиквел. Вот такой «нежданчик» в духе самого Шерлока.

Ранее мы писали: У Шерлока Холмса появилась дочь – чем удивит зрителя новая экранизация Конан Дойла

Фото: Кадр из сериалов «Шерлок и дочь», «Шерлок»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала Читать дальше 22 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
«Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон «Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон Читать дальше 23 июля 2025
Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Читать дальше 21 июля 2025
Этот польский триллер — находка для фанатов жанра: мрачно, страшно и захватывающе, и всего 3 сезона Этот польский триллер — находка для фанатов жанра: мрачно, страшно и захватывающе, и всего 3 сезона Читать дальше 21 июля 2025
«Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий «Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий Читать дальше 21 июля 2025
«Думала, что сейчас усну»: 2 сезон «Кайдзю №8» наконец-то стартовал, и пока у него есть лишь одна проблема — но это ненадолго «Думала, что сейчас усну»: 2 сезон «Кайдзю №8» наконец-то стартовал, и пока у него есть лишь одна проблема — но это ненадолго Читать дальше 20 июля 2025
«Я не одна это вижу?»: создателя «Магической битвы» обвинили в плагиате Годжо Сатору — совпадают внешность, суперсилы и даже характер «Я не одна это вижу?»: создателя «Магической битвы» обвинили в плагиате Годжо Сатору — совпадают внешность, суперсилы и даже характер Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше