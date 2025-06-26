«Лучший Холмс со времен ВВС»: новинку о Шерлоке после финала полюбили даже хейтеры (а у хита с Камбербэтчем рейтинг вообще ниже)

«Шерлок и дочь» начинался как странный эксперимент с громким названием и кучей скепсиса. Но 91% от зрителей (у того самого «Шерлока» лишь 83!) и челюсти, отвисшие после финала, говорят сами за себя. Первый сезон завершился серией «Последний танец», в которой Холмс и его дочь Амелия спасают премьер-министра от заговора, который мог развязать мировую войну. Под угрозой — не только Британия, но и доброе имя Холмса.

Заговор на сказочном балу

Злодеи с готичными именами — Леди Виолетта, Дан Мориарти, инспектор Уитлок — замыслили убийство главы Британии, утечку секретов оружия и революции в колониях. Вся эта смесь кажется театральной — но работает. Холмс с Амелией, под прикрытием бала дебютанток, разбирают по косточкам всю схему: от переодетого киллера до тайной дипломатической сделки.

Он — её отец, и да, это сработало

Да, это та самая «дочь Холмса». Да, её происхождение раскрывается под конец, в духе лучших сериалов. Но что удивительно — работает. Холмс здесь уязвим, жёсток, расчётлив и одновременно по-настоящему человечен. Амелия — больше, чем просто «дополнение». Её арка с Леди Виолеттой — одна из лучших в сезоне. Финальная сцена с каретой и шокирующей смертью — прямо как в поздних сезонах «Острых козырьков».

Легенда вернулась?

«Это лучший Холмс со времен ВВС и Камбербэтча», «Не ожидала, что Лунатик справится, но он смог», «Уже из-за одного только названия включать не хотела, меня переубедили, после финала отвисла челюсть. Обратно не вернулась до сих пор», — делятся впечатлением зрители.

Сериал, который начинался с насмешек, закончился так, что зрители ждут сиквел. Вот такой «нежданчик» в духе самого Шерлока.

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