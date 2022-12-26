Лучший год за 10 лет: для этих знаков Зодиака 2023 станет чрезвычайно удачным
Астрологи рассказали, какие знаки могут рассчитывать на покровительство Черного Водяного Кролика.
2023 год не за горами, поэтому самое время поразмышлять над тем, каким он будет. По словам астрологов, небесные светила уже обозначили будущее для всех представителей зодиакального круга - кто будет на протяжении двенадцати месяцев любимчиком фортуны, а кто будет терпеть одно поражение за другим. Лишь три знака зодиака в год Черного Водяного Кролика смогут похвастаться бесконечным везением - 2023-й станет для них лучшим годом за последнее десятилетие и подарит карьерный рост, большую любовь и множество приятных бонусов.
Лев
Представители огненного знака хоть и хищники, но Черному Водяному Кролику они по душе. 2023 год принесет Львам множество интересных возможностей - в первую очередь, разумеется, в работе. Их ожидает повышение по карьерной лестнице, которое в перспективе может привести к переезду в другой город или даже страну. Финансовые дела этого знака также значительно улучшатся. Кроме того, грядущий год сулит Львам перемены в окружении - недоброжелатели, скрывающиеся под маской друзей, исчезнут, рядом останутся лишь проверенные и верные люди.
В такой компании 2023 год пройдет у Львов как по маслу.
Весы
Согласно прогнозам астрологов, год Черного Водяного Кролика подарит уроженцам воздушного знака приятные перемены в личной жизни. Именно в этот период одинокие Весы встретят человека, рядом с которым почувствуют себя комфортно и легко. Уроженцы знака с головой окунутся в омут любви и почувствуют себя по-настоящему счастливыми. Весы, уже встретившие свою вторую половинку, получат долгожданное предложение руки и сердца.
И тем, и другим звезды обещают увлекательное романтическое путешествие.
Оно подарит парочкам незабываемые впечатления на долгое время.
Козерог
Уроженцев земного знака ожидают сюрпризы как в карьере, так и в личной жизни. Небесные светила обещают Козерогам рывок в профессии - успешно выполненный проект прибавит им веса в глазах руководства. Повышение не за горами! Несмотря на то, что хлопот на новой должности у представителей знака прибавится, они будут счастливы и довольны. Кроме того, в наступающем году Козероги повстречают любовь всей своей жизни. Взаимопонимание и притяжение будет настолько сильным, что влюбленные не станут затягивать со свадьбой.
Уже в 2023 году они смогут связать себя узами брака.