Лучший фильм в карьере Мадянова на Западе сравнили с легендарной «Яростью»: военная драма с Питтом оказалась хуже по всем статьям

Военная драма «Подольские курсанты» стала фильмом с самой высокой оценкой в карьере Романа Мадянова: 8,4 на «Кинопоиске». Для сравнения, на IMDb у картины всего 6,5, но это как будто совсем не отражает реальное впечатление зрителей-иностранцев. Те, кто смотрел картину без дубляжа и со знанием реальной истории, отмечают одно и то же: здесь нет фальшивого пафоса, голливудских «супергероев» или картонных злодеев.

Зато есть трагическая и подлинная история героизма, где вчерашние мальчишки становятся последним рубежом перед Москвой.

Двенадцать дней до бессмертия: о чем фильм на самом деле

Фильм, снятый создателями «Брестской крепости», рассказывает о событиях октября 1941-го. Курсанты Подольских училищ артиллерии и пехоты получают приказ задержать немецкое наступление на Ильинском рубеже.

Их всего несколько тысяч, а против них — механизированная армия, танки, авиация. Двенадцать дней они держат оборону, погибая почти до последнего, но выигрывая для Москвы драгоценное время.

Это не романтизированная «байка о победителях», а кино о том, как хрупкие, испуганные юноши становятся настоящими героями, даже когда шансов почти нет.

Правда против Голливуда: почему «Курсантов» ставят выше «Ярости»

Неудивительно, что некоторые зарубежные зрители на IMDb поставили «Подольских курсантов» выше «Ярости» Дэвида Эйра с Брэдом Питтом. Там танковая команда во главе с харизматичным голливудским «крутым парнем» косит немецких солдат десятками, превращая войну в зрелищный боевик.

В российской картине подход противоположный: никакого глянца, только грязь, кровь, паника и слишком юные лица, на которых читается ужас.

«Это не очередной блокбастер, где красавчик выигрывает войну. Если хотите узнать, как было на самом деле, смотрите этот фильм», — отмечает один из зрителей IMDb.

Провальный дубляж — единственное, что не понравилось

Главный недостаток, на который ругаются иностранцы, — дубляж. Англоязычная версия звучит так нелепо, что напоминает старые кунг-фу-фильмы, где губы двигаются отдельно от слов.

Кадеты с мультяшными американскими акцентами лишают драму подлинности. Многие честно признавались: хотели выключить через полчаса, но те, кто включил оригинальную дорожку с субтитрами, в итоге называли фильм «обязательным к просмотру».

Сила в деталях: чем картина покоряет несмотря ни на что

К достоинствам же зрители относят внимание к деталям, качественные батальные сцены и ту самую «правду фронта». Здесь есть место не только для героизма, но и для растерянности, страха, внутренней борьбы.

Добавьте к этому искренние актерские работы — и понятно, почему именно эта драма стала вершиной в фильмографии Мадянова, актера, который и в больших ролях, и в характерных эпизодах всегда умел удивлять.

«Подольские курсанты» — не безупречное кино, но именно его честность и отсутствие голливудского лоска сделали его культовым в глазах зрителей.

На Западе о нем говорят как о фильме, который ставит правду выше зрелищности, а у нас он заслуженно получил статус одной из лучших военных драм последних лет. И теперь, спустя год после ухода Романа Мадянова, картина звучит еще сильнее: как памятник тем, кто воевал, и тем, кто сумел эту войну показать без прикрас.

